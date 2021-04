Debatte über Abschlussprüfungen : GEW-Vorstoß zum Abitur-Ausfall erntet viel Widerspruch

Kein Abitur in diesem Jahr? Viele Betroffene, Eltern und Lehrer verunsichert ein entsprechender Vorstoß der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Doch der Vorschlag, die Prüfungen wegen der Pandemie notfalls ausfallen zu lassen, ist umgehend auf Widerstand gestoßen.

Der Vorstoß der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW, die Abiturprüfungen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie notfalls ausfallen zu lassen, ist umgehend auf Widerstand gestoßen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchefin Britta Ernst (SPD), erklärte, alle arbeiteten mit Hochdruck an sicheren Bedingungen für die Durchführung der Prüfungen. „Niemand sollte die Jugendlichen, die jetzt vor dem Abschluss stehen, zusätzlich zur normalen Prüfungsnervosität verunsichern.“

GEW-Chefin Marlis Tepe sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Thema Abi-Prüfungen: „Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen“. Dann könnten etwa die Leistungen aus dem Unterricht zur Grundlage der Notengebung gemacht werden. Sollten Prüfungen pandemiebedingt ausfallen, müssten die Reifeprüfungen trotzdem von den Bundesländern gegenseitig anerkannt werden, sagte Tepe.

Auch der Deutsche Lehrerverband wandte sich klar gegen einen Ausfall von Abiturprüfungen. Verbandschef Heinz-Peter Meidinger sagte unserer Redaktion: „Bereits im letzten Jahr für das letztjährige Abitur hatte die GEW diese Forderung erhoben, und es war im Nachhinein gesehen absolut richtig, dass die Bundesländer dieser damals Forderung nicht gefolgt sind.“ Viele Bundesländer hätten dieses Jahr schon auf die steigenden Inzidenzen reagiert und die Abiturprüfungen auf Termine im Mai und Juni verschoben. „Die Abiturprüfungen konnten 2020 trotz ähnlich hoher Inzidenzen sicher und weitgehend problemlos durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind ähnlich, sogar insgesamt leicht besser ausgefallen als die Jahre vorher“, erklärte der Bundesvorsitzende des Lehrerverbandes. Gegen eine Ersetzung der Prüfungen durch bisherige Noten spreche zudem, dass bereits in einem Bundesland die Abiprüfung komplett abgeschlossen sei und in anderen Ländern bereits am Laufen seien. Zudem würde durch einen Ausfall die Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern und auch zu bisherigen Jahrgängen massiv erschwert. „Zudem würden dem betroffenen Abschlussjahrgang wegen fehlender Prüfungen auf den Abschlusszeugnissen ein unsichtbarer dauerhafter Negativstempel als Coronajahrgang verpasst“, kritisierte Meidinger. Die Universitäten würden wegen fehlender Vergleichbarkeit Probleme bei der Studienzulassung bekommen. „Außerdem würde Schülerinnen und Schülern, die sich bereits intensiv auf die Abiprüfungen vorbereitet haben, die Chance genommen, sich im Abitur noch zu verbessern“, sagte Meidinger.

Die Kultusminister der Länder wollen am Donnerstag erneut über die Lage beraten. Die Osterferien enden in vielen Bundesländern am kommenden Wochenende, mancherorts aber auch etwas früher oder später. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatte kürzlich erklärte, er wolle eine bundesweit einheitliche Regelung erreichen, wie es für die Schulen in der Corona-Pandemie nach den Osterferien weitergeht. „Es kann einen Konsens der Kultusministerkonferenz geben, den wir alle verbindlich umsetzen.“