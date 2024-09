Mitten im Endspurt in Thüringen AfD-Spitzenkandidat Höcke sagt Wahlkampf-Termine ab

Nach Angaben von ntv gab es schon im Vorfeld ein Hin und Her: So hatte Höcke bereits am Montag seine Teilnahme an der seit drei Monaten geplanten Sendung abgesagt, am Dienstag wieder zugesagt und dann am Mittwochmorgen endgültig abgesagt. Am Montag hatte der AfD-Politiker noch einen Auftritt im Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks.