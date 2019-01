Jens Spahn im Interview: „Die Wucht der Wut hat mich überrascht“

Exklusiv Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht im Interview mit unserer Redaktion über zu wenige Sprechstunden der Ärzte, über dicke Kinder und darüber, wie er Implantate sicherer machen möchte.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat das Ministerbüro an der Friedrichstraße in Berlin mit neuen Möbeln ausgestattet. An der Wand hängt ein Kunstwerk in Form einer Leuchtreklame. Darauf werden Sprechstundenzeiten angeboten: Dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr. 35 Stunden pro Woche. Deutlich mehr als die durchschnittlichen Arztpraxen in Deutschland.