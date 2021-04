Gegen die dritte Welle : Spahn fordert harten Lockdown und einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern

Berlin Der Bundesgesundheitsminister unterstützt den Vorschlag von NRW-Ministerpräsident Laschet, mit einem harten Lockdown eine „Brücke“ zu bauen. Er ruft außerdem Beschäftigte dazu auf, die Testangebote in ihren Unternehmen wahrzunehmen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich erneut für einen harten Lockdown ausgesprochen und dabei ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern gefordert. Die aktuelle dritte Welle müsse unbedingt gebrochen werden, der Inzidenzwert der Neuinfektionen müsse auf unter 100 gedrückt werden, sagte Spahn am Freitag in Berlin. „Das kann eine Brücke bauen in eine Phase, um dann abgestützt mehr zu öffnen.“

Außerdem hat Spahn am Freitag Beschäftigte aufgerufen, sich in ihren Unternehmen häufiger auf das Coronavirus testen zu lassen. Es sei wichtig, dass die Firmen kostenlose Tests anböten – aber mindestens ebenso wichtig sei, dass die Mitarbeiter diese auch nutzten. Derzeit nutzten nur etwa 20 bis 40 Prozent der Beschäftigten regelmäßig die Möglichkeit, „auch in Unternehmen, die das sehr großzügig anbieten“.

Positiv blickt Spahn auf den Einstieg der Hausarztpraxen in die Corona-Impfungen. „Beim Impfen sind wir auf einem guten Weg. In den vergangenen Tagen wurden so viele Menschen geimpft, wie nie zuvor“, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Demnach habe es am Donnerstag mit 719 000 Impfungen an einem Tag einen weiteren Tagesrekord gegeben.