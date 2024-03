Neue Gesundheitsstudie Immer mehr Kinder werden im Internet gemobbt

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die von Cybermobbing betroffen sind, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das legen Ergebnisse der neuen HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children) nahe, die am Montag vorgestellt wurde. Demnach ist der Prozentsatz im Vergleich zu 2017 von vier auf sieben Prozent angestiegen. Das entspricht einem Plus von 75 Prozent. Statistisch gesehen gibt es in jeder Klasse somit ein bis zwei junge Menschen, die von Cybermobbing betroffen sind. Konstant geblieben ist hingegen die Häufigkeit von Mobbing in der Schule, hier berichten acht Prozent von entsprechenden Erfahrungen. Stark überdurchschnittlich von Mobbing betroffen sind gender-diverse Personen: Von ihnen sagte etwa jede Dritte, bereits Erfahrungen mit Mobbing gemacht zu haben. Drei Prozent gaben in der Erhebung an, selbst zu mobben.