BKK-Gesundheitsreport Pflege Pflegekräfte sind öfter krank – Jeder fünfte überlegt den Beruf aufzugeben

Alten- und Krankenpfleger sind häufiger krank als Beschäftigte in anderen Branchen. Dies zeigt der am Mittwoch in Berlin vorgestellte Gesundheitsreport des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK). Demnach fehlten Beschäftigte in der Altenpflege im vergangenen Jahr an 33,2 Tagen und Krankenpflegerinnen und -pfleger an 25,7 Tagen. Der Durchschnitt aller Beschäftigten liegt daneben bei 18,2 Fehltagen im Jahr.