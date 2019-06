Geständnis im Mordfall Lübcke : Verfassungsschutz-Chef räumt „Analyseschwäche“ beim Rechtsextremismus ein

Generalbundesanwalt Peter Frank (links) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch im Bundestag. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Berlin Der rechtsextreme Stephan E. hat zugegeben, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni getötet zu haben. Er will die Tat allein vorbereitet haben. Doch die Ermittlern haben Zweifel an dieser Aussage.

Stephan E. habe ausgesagt, die Tat allein vorbereitet und durchgeführt zu haben, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags. Ob es wirklich keine Helfer oder Mittäter gegeben habe, könnten nur die weiteren Ermittlungen ergeben. Es liege ein politisches Motiv vor, sagte Frank.

Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni mit einer Schussverletzung im Kopf auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen bei Kassel gefunden worden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Lübcke war wegen seiner offenen Haltung zur Aufnahme von Flüchtlingen bedroht worden. Er hatte 2015 auf einer Veranstaltung gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne Deutschland verlassen.

Der 45-jährige Stephan E. war mehrfach vorbestraft und in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen. Seit einigen Jahren hatte ihn der Verfassungsschutz jedoch nicht mehr auf dem Radar. In den Sicherheitsbehörden waren bis 2012 viele Akten vernichtet worden. Innenpolitiker fragen sich, ob ein Zusammenhang besteht zwischen Stephan E. und der rechten Terrorzelle NSU, die zwischen 2000 und 2007 aus rassistischen Motiven zehn Morde verübte.