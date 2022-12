Netzwerk von Mitarbeitern vermutet Geständnis bringt Bewegung in EU-Korruptionsskandal

Die beiden Überprüfungen sind Teil eines umfassenden Reformpaketes, das Metsola am Donnerstag am Rande des EU-Gipfeltreffens ankündigte. Damit will sie die Stellung von Whistleblowern stärken, also solchen Beschäftigten, die dank ihres intern gewonnenen Wissens Behörden auf kriminelle Machenschaften hinweisen können. Zudem sagte sie den inoffiziellen Freundschaftgruppen im Parlament den Kampf an. Deren Reisetätigkeit werde nicht ausreichend auf mögliche Geldgeber hin überprüft.