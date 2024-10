Justizminister will Gerichte entlasten Gerichtsvollzieher sollen künftig Geld pfänden dürfen

„Wer an den Gerichtsvollzieher denkt, denkt auch heute noch oft an das Anbringen des berüchtigten Pfandsiegels“, erklärte Minister Buschmann. „Dieses Bild hat heutzutage weitgehend ausgedient. Die Pfändung von physischen Gegenständen ist zur Seltenheit geworden.“ Mit der Übertragung der Rechte für Geld-Pfändungen an die Gerichtsvollzieher würden die Gerichte entlastet und das Justizwesen effizienter gemacht.