Gesetzentwurf Auch passive Mitglieder verbotener Parteien sollen keine Beamte sein

Ein Verstoß dagegen solle als Dienstvergehen gewertet werden. Je nach Schwere des Vergehens kann dies zu einer Kürzung des Ruhegehalts führen. Politische Beamte sind Spitzenbeamte, die ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können. Zu den prominentesten Fällen der vergangenen Jahre gehört die Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand 2018. Er war wegen einer Aussage zu Demonstrationen in Chemnitz in die Kritik geraten. Nach weiteren Äußerungen, die in der Koalition aus Union und SPD für Aufregung sorgten, entfernte ihn der damalige Bundesinnenminister, Horst Seehofer (CSU), aus dem Amt.