Um Frauen besser zu schützen Union will Gewalttäter härter bestrafen

Die Zunahme häuslicher Gewalt ist aktuell auch im Landtagswahlkampf in Ostdeutschland ein großes Thema. So etwa in Thüringen. Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt sind dort laut CDU-Landesfraktion in nur einem Jahr um 18 Prozent gestiegen. „Der Anstieg der Zahlen zeigt: Wir müssen konsequenter gegen Frauenschläger vorgehen“, erklärte CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt gegenüber unserer Redaktion. Immer öfter würden Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. „Das können wir nicht hinnehmen“, betonte Voigt. Auch er plädiert deshalb für den präventiven Einsatz der elektronischen Fußfessel, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. „Es geht um die effektive Durchsetzung von Aufenthalts- und Kontaktverboten. Die Fußfessel gegen Frauenschläger muss kommen“, so der CDU-Spitzenkandidat.