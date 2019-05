Gesetzentwurf der SPD : Krach in der großen Koalition um die Grundrente

Krach in der großen Koalition um die Grundrente

Berlin Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil zur Grundrente hat die Koalition in Berlin zum Beben gebracht. CDU-Vize-Chef Volker Bouffier lehnt die von der SPD gewünschte Finanzierung über eine Finanztransaktionssteuer ab.

Entgegen der Vereinbarung des im Koalitionsvertrag hatten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) am Dienstagabend einen Gesetzentwurf zur Grundrente vorgelegt, der keine Bedürftigkeitsprüfung vorsieht. Der Kerngedanke der Grundrente ist, dass Menschen, die mindestens 35 Jahre erwerbstätig waren, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, ein höheres Alterseinkommen beziehen sollen als jene, die nicht so fleißig waren. In diesem zentralen Punkt sind Union und SPD einig. Gestritten wird, ob die Betroffenen nachweisen müssen, dass sie neben der Rente nicht noch über andere Einnahmequellen verfügen. Nach dem SPD-Modell würden drei Millionen Menschen profitieren.