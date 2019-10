Reduktion von Treibhausgasen : Diese Halbherzigkeit beim Klima ist nicht nachzuvollziehen

Die Klima-Demonstranten von „Extinction Rebellion“ blockieren am Montag in Berlin den Potsdamer Platz.

Meinung Berlin Der Entwurf für das Klimaschutzgesetz formuliert die Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen überraschend schwach. Damit gibt es nun doch wieder Schlupflöcher, falls die CO2-Einsparung nicht gelingen sollte.

Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum die Bundesregierung auf die Nennung klarer Klimaziele mit konkreten Jahreszahlen in ihrem Klimaschutzgesetz verzichtet . Diese Mutlosigkeit macht das Gesetz und das große Anliegen, die Treibhausgase wirksam zu reduzieren, insgesamt unglaubwürdig. Wie soll man sich zu den ersten Schritten bergan aufraffen, wenn kein Gipfelkreuz in Sicht ist?

Auch in Sachen Kontrolle bleibt das Gesetz zu wenig ehrgeizig: Im besten Falle wird durch das Klimaschutzgesetz künftig öffentlich, wenn der Verkehrs-, der Industrie- oder der Landwirtschaftssektor seine Klimaziele nicht erreicht. Allerdings sind keine Mechanismen vorgesehen, welche Konsequenzen sich aus einer Verfehlung ergeben. Vielmehr sollen die Minister selbst entscheiden, wie dann effektiver CO2 eingespart werden kann. Das ist ganz so, als fragte man die Frösche, wie man am besten den Sumpf trocken legt.

Der Klimaschutz sollte im besten Falle neben der Digitalisierung das Zukunftsfeld schlechthin sein. Gerade entwickelt sich der Klimaschutz aber leider zu einem Thema, das die Gesellschaft spaltet. Mit Fridays for Future und Fridays for Hubraum stoßen schon ideologische Lebenswelten aufeinander. Wenn nun auch noch die radikaleren Protestler von „Extinction Rebellion“ tagelang den Verkehr in Innenstädten blockieren, dann wird sich diese Kluft vertiefen. Der Klimaschutz braucht Mut, Kreativität und Pragmatismus. Eine Ideologie, die Autos und Fleischkonsum verteufelt, ist nur hinderlich. Die radikalen Klimaschützer müssen sich vorsehen, dass sie mit ihren Provokationen nicht das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen, hervorrufen. Die Notwendigkeit eines klimafreundlichen Lebensstils kann man nur durch Überzeugung nicht durch Verbote oder Aggressionen erreichen.