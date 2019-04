Spahns Apothekergesetz : Kein Arztbesuch mehr nötig - Apotheker sollen künftig gegen Grippe impfen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will künftig auch in Apotheken gegen Grippe impfen lassen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) legt sein Apothekengesetz vor, das die Apotheker mit eigenen Ladenlokalen stärken soll. Der Versandhandel darf sein Geschäft betreiben, bekommt aber mehr Regeln auferlegt.

Spahn will den Apothekern einige Leistungen besser honorieren und ihnen mehr Kompetenzen zuteilen. Insgesamt geht es um 200 Millionen Euro jährlich. Im Gegenzug sieht der Gesundheitsminister von dem von den Apothekern geforderten Versandhandelsverbot ab. Das heißt, auch die Online-Apotheken ohne Ladengeschäfte können künftig in Deutschland ihr Geschäft weiter betreiben.

Anlass des Gesetzes ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Herbst 2016. Das Gericht sah es als nicht mit der EU vereinbar, dass es ausländischen Versandhändlern untersagt war, Kunden in Deutschland Preisnachlässe zu gewähren. Die Rabatte ihrer ausländischen Kollegen setzten wiederum die Apotheker in Deutschland unter Druck. Sie beklagten: Die Versandhändler würden sich die Rosinen herauspicken, indem sie Schwerkranke und chronisch Kranke mit den von den Kassen finanzierten Arzneien belieferten, während die Ladeninhaber in Deutschland Not- und Nachtdienste anbieten müssten. Viele lukrative Geschäfte entgingen ihnen aber durch die ausländische Konkurrenz. Der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) wollte daraufhin den Versandhandel der Apotheken verbieten, was die SPD aber nicht mitmachte. Im neuen Koalitionsvertrag setzte die Union das Versandhandelsverbot durch.