Der dritte Prozesstag Gericht will Urteil gegen AfD-Politiker Höcke im Mai fällen

Nach Angaben des Gerichts ist davon auszugehen, dass der Fall in Gera zeitnah in einem zweiten Verfahren verhandelt wird. Der Prozess werde voraussichtlich „zu einem Zeitpunkt, der nicht so in weiter Ferne liegt“ stattfinden, sagte Kessler-Jensch am Freitag. Höcke wird also auf die Anklagebank des Landgerichts Halle zurückkehren müssen.