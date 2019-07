Eklat in Baden-Württemberg : Landtagspräsidentin durfte AfD-Politiker ausschließen

Eklat in Baden-Württemberg

Stuttgart Der Rauswurf von zwei AfD-Politikern aus dem baden-württembergischen Landtag war ein Eklat. Die beiden Abgeordneten klagten dagegen, doch das Landesverfassungsgericht gibt nun der Sitzungsleitung recht.

Aras hatte Räpple und den fraktionslosen AfD-Politiker Gedeon von einer Landtagssitzung im Dezember und drei Folgesitzungen ausgeschlossen. Der Grund: Die Politiker befolgten ihre Ordnungsrufe nicht und verließen nach dem Ausschluss erst in Begleitung von Polizisten den Saal. Räpple war durch Zwischenrufe aufgefallen, Gedeon hatte zu Aras gesagt: „So können Sie ein Parlament in Anatolien führen, aber nicht in Deutschland.“