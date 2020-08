Gerichtsurteil : Bayerns Grenzpolizei verstößt in Teilen gegen Verfassung

Bayerns Grenzpolizei verstößt in Teilen gegen Verfassung

Ein bayerischer Grenzpolizist steht bei Kirchdorf am Grenzübergang zwischen Deutschland und Österreich (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

München Das Aufsehen vor zwei Jahren war groß, als Bayern die Grenzpolizei wieder einführte - einer der Coups von Markus Söder. Vor allem die Grünen hielten das nicht für verfassungskonform und zogen vor das oberste Gericht im Freistaat. Das hat nun entschieden.

Die vor zwei Jahren wiedereingeführte bayerische Grenzpolizei verstößt mit ihrer Arbeit teilweise gegen die Verfassung. Das teilte der bayerische Verfassungsgerichtshof am Freitag bei der Urteilsverkündung in München mit. Die Befugnisse des Artikels 29 im Polizeiaufgabengesetz verstoßen demnach in Teilen gegen das Rechtsstaatsprinzip. Die generelle Wiedereinführung der Grenzpolizei beanstandeten die Richter aber nicht.