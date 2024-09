Früherer FDP-Minister Gerhart Baum „Aus der Ampel aussteigen – das wäre Selbstmord“

Baum. Sie müssen sich den Gefahren stellen, die der Freiheit drohen. Das ist die AfD, die sich jetzt zu tarnen sucht, aber vielfach beginnt, unsere Demokratie und unsere Bindung an Europa auszuhöhlen. Langsam beginnen die Menschen zu begreifen, was Sperrminoritäten bedeuten können: eine Lähmung der Demokraten. Parteigründerin Sahra Wagenknecht erscheint da in einem milderen Licht. Warum eigentlich? Das BSW ist eine rechtspopulistische Partei, und sie betreibt das Geschäft Putins. Mehr als 40 Prozent der Wähler Ostdeutschlands wollen die Ukraine dem Diktator Putin überlassen. Er führt nicht nur einen regionalen Krieg: Er und seine Kumpane wollen eine Weltordnung, die sich nicht mehr an der Menschenwürde orientiert. Und nun Wagenknecht als Schlüsselfigur für die Regierungsbildung in drei ostdeutschen Bundesländern. Schlimm!