Verfahren wegen Nähe zu Russland : Gerhard Schröder bleibt Anhörung über seinen SPD-Auschluss fern

Berlin Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Tätigkeiten für russische Energiekonzerne unter Druck. Nach einem Medienbericht wird er nicht an der mündlichen Anhörung über das gegen ihn laufende Verfahren zum Ausschluss aus der SPD teilnehmen - und auch keinen rechtlichen Vertreter schicken.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder wird nach einem Medienbericht nicht an der mündlichen Anhörung über das gegen ihn laufende Verfahren zum Ausschluss aus der SPD teilnehmen. Der Termin am 15. Juni in Hannover werde ohne den Altkanzler stattfinden, berichtete der „Spiegel“ am Freitag unter Berufung auf Schröders Umfeld. Er werde sich auch nicht rechtlich vertreten lassen und blicke dem Verfahren gelassen entgegen.