Informanten der Polizei Geplante Vorschriften für V-Leute sorgen für Aufregung

Wie bei anderen verdeckten Maßnahmen soll laut dem Entwurf aus dem Bundesjustizministerium in Zukunft auch der Einsatz von V-Personen „einer anfänglichen und einer fortlaufenden gerichtlichen Kontrolle unterliegen“. Konkrete Vorgaben enthält er auch für Fälle, in denen verdeckte Ermittler oder V-Leute Menschen aus dem kriminellen Milieu zu Straftaten verleiten, etwa um nicht aufzufliegen. An dem Entwurf hatten zuvor bereits der Deutsche Richterbund und die Generalstaatsanwälte Kritik geübt.