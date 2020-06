Georgier-Mord in Berlin : Maas droht Russland mit weiteren Maßnahmen

Berlin Ein Georgier wird mitten in Berlin von hinten erschossen. Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftragsmord der russischen Regierung aus. Die Bundesregierung droht mit Konsequenzen.

Nach der Anklageerhebung wegen des mutmaßlichen Auftragsmords an einem Georgier in Berlin hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Russland mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht. „Die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor“, sagte Maas am Donnerstag in Wien. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei der Tat um einen Auftragsmord der russischen Regierung handelte, wie sie am Donnerstag mitteilte. „Hintergrund des Tötungsauftrags war die Gegnerschaft des späteren Opfers zum russischen Zentralstaat, zu den Regierungen seiner Autonomen Teilrepubliken Tschetschenien und Inguschetien sowie zu der pro-russischen Regierung Georgiens“, hieß es in einer Mitteilung der Anklagebehörde.