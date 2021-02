Wegen Korruptionsermittlungen : CSU-Abgeordneter Nüßlein lässt Amt als Unionsfraktionsvize ruhen

Berlin Gegen den CSU-Politiker Georg Nüßlein gibt es den Verdacht, dass er an dem Handel mit Corona-Schutzmasken verdient hat. Zunächst hatte er zu den Bestechungsvorwürfen geschwiegen, nun gibt es eine erste Konsequenz.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte am Donnerstag deswegen 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweismittel sichergestellt. Weitere Angaben machten die Ermittler auch am Freitag nicht. Es sei noch unklar, wie lange die Auswertung der beschlagnahmten Dokumente dauern wird, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland. Neben Nüßlein gibt es in dem Verfahren noch einen zweiten Beschuldigten, dessen Identität aber unklar ist.