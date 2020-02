Georg Adenauer wurde 88 Jahre alt : Jüngstes Kind von Konrad Adenauer gestorben

Eine Büste Konrad Adenauers steht in seinem ehemaligen Wohnhaus in Rhöndorf auf der Fensterbank (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Der jüngste Sohn des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Georg Adenauer wurde 1931 geboren, als sein Vater noch Oberbürgermeister von Köln war.

Er sei bereits am vergangenen Sonntag in seinem Wohnort Schleiden in der Eifel gestorben, teilte die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus am Dienstag in Rhöndorf/Bad Honnef mit. Georg Adenauer war das letzte noch lebende Kind Konrad Adenauers (1876-1967).