Bundesratsgremium empfiehlt Stopp : Seehofers Abschiebegesetz steht auf der Kippe

Berlin Im Rechtsausschuss des Bundesrates findet sich eine Mehrheit für den Stopp des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes. Die Länderkammer entscheidet Ende des Monats, ob es ein Vermittlungsverfahren geben soll.

Alle Gesetze, die die Rechte der Bundesländer berühren, kann der Bundestag nicht alleine beschließen. Er braucht dafür stets auch eine Mehrheit der Stimmen im Bundesrat. Bei der Novelle des Gesetzes „zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ geht es um Abschiebehaft in regulären Haftanstalten, den längeren Verbleib von Flüchtlingen in Ankerzentren, Arbeitsverbote für Identitätstäuscher und Streichen von Sozialleistungen für Flüchtlinge, die schon in einem anderen Land Schutz erhalten haben. Alles greift in die Rechte der Länder ein. Und so braucht Seehofer im Bundesrat 35 der 69 Stimmen. Die Grünen haben durch ihre Mitwirkung in neun Landesregierungen Zugriff auf 37, können also alles blockieren, wenn sie „ihre“ Stimmen zusammen halten.