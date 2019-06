Genossen in der Krise : SPD-Vorstand spricht sich für Doppelspitze aus

Berlin An der Spitze der SPD soll künftig auch eine Doppelspitze stehen können. Der neue Parteivorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.

Dies beschloss der Parteivorstand am Montag auf einer Sitzung in Berlin, wie die drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig mitteilten. Die neue Parteispitze soll von den Mitgliedern gekürt und dann im Dezember vom Parteitag gewählt werden. Ihr müsse zwingend eine Frau angehören.

Die Kandidaten würden sich dann auf 20 bis 30 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen. Am 26. Oktober solle das Ergebnis der Mitgliederbefragung vorliegen. Sollte kein Team oder kein Einzelbewerber auf 50 Prozent Zustimmung kommen, werde es eine Stichwahl mit einem erneuten Mitgliederentscheid geben. Ein Parteitag Anfang Dezember soll die Vorsitzenden formal wählen. Der Parteivorstand brachte zudem eine Satzungsänderung auf den Weg, die eine Doppelspitze in der Parteiführung ermöglicht.

In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen.

Derweil hat der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel seine Partei dazu aufgerufen, eindeutiger Themen zu setzen und diese den Wählern zu kommunizieren. „Wahrscheinlich ist es besser, mit drei, vier, fünf Themen anzutreten und zu sagen: Das passt jetzt auf fünf Seiten. Und dafür treten wir an“, sagte Gabriel bei einer Verantstaltung des SPD-Wirtschaftsforums am Montag in Berlin. Die SPD berate auf Parteitagen zu viel über Halbsätze in umfangreichen Antragspaketen, die nicht einmal die Delegierten gelesen hätten. Den Grünen sei es mit dem Thema Klimaschutz gelungen, ein klares Ziel zu setzen, das auch identitätsstiftend wirke, so Gabriel.