75 Jahre Genfer Konventionen Zwischen Machtinteressen und Menschlichkeit

Die Genfer Konventionen schlossen diese Lücke - wie auch viele andere. So fand sich in dem gemeinsamen Artikel 3 der Abkommen zum ersten Mal in der Völkerrechtsgeschichte eine Regelung für den Bürgerkrieg. „Im klassischen Kriegsrecht ging es demgegenüber allein um die bewaffnete Konfrontation von Staaten“, sagt Kreß unserer Redaktion.