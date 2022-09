Generaldebatte im Bundestag : Das Parlament tobt – und Scholz nimmt kein Blatt mehr vor den Mund

Bundeskanzler Olaf Scholz findet in der Generaldebatte des Bundestags klare Worte und redet sich in Rage. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Das Land ist in der Krise, die Politik nervös: In der Generaldebatte des Bundestags, dem Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition, geht es hoch her. Und um die Frage, woher Energie künftig kommen soll.