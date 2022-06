Schlagabtausch zur Ukraine-Politik : Friedrich Merz setzt Treffer – doch Olaf Scholz befreit sich selbst

Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags.

Meinung Berlin Friedrich Merz greift Olaf Scholz im Bundestag so hart an wie noch nie. Er unterstellt dem Kanzler nichts weniger, als in der Ukraine-Krieg die Unwahrheit zu sagen. Scholz wehrt sich mit ungewohnter Verve und Deutlichkeit. Der Kampf um die Meinungshoheit ist damit aber längst noch nicht vorbei.

Was Demokratie bedeutet, was sie so wertvoll macht, war an diesem Mittwochmorgen im Bundestag zu beobachten. Dem Zuschauer bot sich ein leidenschaftlicher und harter Schlagabtausch zwischen Oppositionsführer Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz über die Wahrheit in der Ukraine-Politik. Merz unterstellte dem Kanzler nichts weniger, als die Öffentlichkeit in die Irre zu führen: Scholz behaupte, Deutschland tue alles, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, aber in Wahrheit liefere es bisher kaum Waffen.

Der CDU-Chef zitierte einen Zeitungskommentar, in dem Scholz Unredlichkeit vorgeworfen wird. Deutschland habe wegen seiner Zögerlichkeit international Ansehen verloren. Selbst in den eigenen Ampel-Parteien gebe es Verachtung für Scholz. Merz kleidete seine Anklage in Fragen: Warum sage der Kanzler nicht endlich, dass die Ukraine gewinnen müsse – so wie viele andere westliche Regierungschefs?

Der Kanzler wehrte sich mit ungewohnter Emotionalität und Deutlichkeit. Merz stelle falsche Behauptungen auf: Deutschland liefere sehr wohl viele Waffen, auch schwere wie den Gepard-Panzer, den die Ukraine anders als oftmals behauptet sehr wohl bestellt habe, Panzer-Haubitzen und bald auch hochmoderne Luftabwehrsysteme und Ortungsradare. Scholz warf Merz „einfach daher geredetes Zeug“ vor, der Oppositionsführer trage „tänzelnd“ einfach nur „irgendwelche Fragen“ vor. Er verwies mit Recht darauf, dass es eine CDU-Kanzlerin und Verteidigungsminister von CDU und CSU waren, die die Bundeswehr heruntergewirtschaftet hätten – und dass die Kehrtwende der Ampel-Koalition in der Rüstungspolitik eine historische Wende gewesen sei.

Die Öffentlichkeit erlebte einen Scholz, der befreiter wirkte, der sich nicht scholzomatig hinter einem vorbereiteten Redetext verschanzte. Endlich verriet er mehr über die tatsächlichen Aktivitäten bei Waffenlieferungen. Scholz zählte konkreter auf, welche Ausrüstungen und Waffensysteme Deutschland tatsächlich in die Ukraine liefert. Man muss ihm das glauben, denn falsche Behauptungen im Bundestag aus seinem Munde wären ein Skandal, die er politisch womöglich nicht überleben würde.

Fest steht nach diesem Schlagabtausch: Die Frage, wie sehr sich Deutschland wirklich im Ukraine-Krieg mit Waffen und Sanktionen engagiert, ist eine neuralgische Frage für die Scholz-Regierung. Scholz dürfte für seinen im Vergleich zu manchen anderen westlichen Ländern zurückhaltenderen Ukraine-Kurs gute Gründe haben, die die Öffentlichkeit nicht alle kennt. Doch die Erzählung, Deutschland liefere und tue nicht genug, wird sich zum Bedauern von Scholz und der Ampel auch nach dieser Generaldebatte hartnäckig halten. Dass der Kanzler nicht öffentlich klar sagt, die Ukraine muss gewinnen, macht ihn auch weiterhin angreifbar. Am Mittwoch im Bundestag verweigerte er erneut diesen Satz.