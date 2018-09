Generaldebatte im Bundestag: Heftiger Schlagabtausch mit der AfD

Berlin Im Bundestag lieferten sich die Parteien in der Generaldebatte einen Schlagabtausch wie lange nicht. Kanzlerin Merkel blieb dagegen blass.

Die Spaltung der Gesellschaft, die mitunter aggressive Stimmung im Land und die Dominanz der Migrationsdebatte spiegelten sich am Mittwoch auch in der Generaldebatte im Bundestag wider. Die Abgeordneten attackierten sich gegenseitig scharf, nicht nur die AfD gegen die anderen Parteien. Auch die Regierungspartner Union und SPD trugen offen Differenzen aus. FDP und Grüne gerieten heftig aneinander.

Doch leider verdrängt die Debatte über Migrationsfragen sowie über die Geschehnisse in Chemnitz und Köthen und deren Interpretation die Zukunftsfragen des Landes. Der Ton der Parlamentarier untereinander ist mitunter bedenklich. Manche können ihre Wut auf den politischen Gegner nicht mehr zügeln. Emotional ist das in Teilen nachvollziehbar. Auf grobe Rhetorik, wie die AfD sie im Parlament pflegt, muss es harte Repliken geben. Doch wer sich über die AfD empört, sollte selbst die Grenzen kennen. Der frühere SPD-Chef Martin Schulz fand harte, klare Worte gegen die Rechtspopulisten. Den Fraktionschef der AfD dann aber in deren eigenen Sprachduktus auf den Misthaufen der Geschichte zu wünschen, entwertet die zuvor so geschliffene und zielsichere Kritik - lässt sie gar zum Bumerang werden. Schade.