Kommentar zur Generaldebatte im Bundestag : Die Klimakanzlerin kehrt zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt bei der Generaldebatte im Bundestag auf Klimaschutz und Digitalisierung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Zum Ende ihrer Amtszeit und angesichts der Bedeutung, die das Thema Klimaschutz in der Bevölkerung gewonnen hat, kehrt Merkel als Klimakanzlerin zurück. In der Generaldebatte im Bundestag setzt sie zudem auf einen Fortbestand der Koalition.

Eva Quadbeck

Über der gesamten letzten Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel liegt Endzeitstimmung. Erst mussten die gewählten Parteien zum Regieren getragen werden. Dann drohte das frühzeitige Aus in der existenziellen Auseinandersetzung der Unionsparteien, es folgten Maaßen-Krise, Nahles-Rücktritt und nun schweben die Neuwahl der SPD-Führung sowie die sogenannte Halbzeitbilanz wie ein Damoklesschwert über dem Regierungsbündnis.

Und die Kanzlerin? An ihr gehen die physischen und mentalen Belastungen, die ihr Amt sich bringen, nicht mehr so spurlos vorüber, wie dies in früheren Jahren der Fall war. Bei Paraden und Empfängen darf sie jetzt sitzen. Sie zeigt auch mal Erschöpfung – aber keine Amtsmüdigkeit.

In der Generaldebatte des Bundestags ist Merkel darum bemüht, Aufbruch zu verbreiten: Klimaschutz und Digitalisierung. Keine Frage, thematisch ist sie damit auf der Höhe der Zeit. Allerdings sind ihre Mahnungen, dass Deutschland bei der Digitalisierung Nachholbedarf hat aus vielen ihrer Weihnachtsansprachen und Bundestagsreden bekannt. Und mit dem Thema Klima ist sie gar in ihre Kanzlerschaft gestartet. Innenpolitisch konnte sie weder die Digitalisierung noch den Klimaschutz hinreichend vorantreiben. Inzwischen ist nach Merkels Worten sogar eine „technologische Aufholjagd“ vonnöten. Nun aber scheint Merkel gewillt, sich zumindest in ihrer verbleibenden Amtszeit doch noch ein grünes Denkmal setzen zu wollen. Sie spricht gar von einer „Menschheitsherausforderung“ und auch davon, dass der Klimaschutz Geld kosten wird.

Ebenso wichtig ist an diesem Tag der Generaldebatte Merkels Hinweis auf das, was diese so ungeliebte große Koalition seit Amtsantritt geleistet hat. Ihre Botschaft dahinter: Merkel will, dass das Bündnis bis 2021 hält. Deutschland soll stabil dastehen, wenn es im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Außerdem benötigt ihre Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einem halben Jahr voller Schnitzer Zeit, um ihre persönlichen Umfragewerte zu verbessern.

Sollte es AKK am Ende nicht schaffen, Merkel abzulösen, gibt es dennoch bereits heute eine Sachwalterin ihres politischen Erbes – Ursula von der Leyen, die auf so wenig nachvollziehbare Art und Weise ins Amt gekommen ist. Sie wird als EU-Kommissionschefin in Brüssel mit den gleichen Werten Politik machen. Ihr erstes Versprechen, eine nach Geschlechtern ausgewogene Kommission zu präsentieren, konnte sie einlösen. Klimaschutz und Digitalisierung hat sie sich auch auf die Fahnen geschrieben. Fast erleichtert verwies die Kanzlerin in ihrer Haushaltsrede auf die Verbündete auf dem europäischen Parkett.

