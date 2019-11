Generaldebatte im Bundestag : Merkel fordert stärkeres deutsches Engagement in der Nato

Berlin Die Bundeskanzlerin hat die Bedeutung der Nato betont und sieht Deutschland in der Verantwortung. Dafür verspricht sie auch mehr Geld. Die Türkei müsse unbedingt im Bündnis gehalten werden.

Der Bundestag liefert sich in der Haushaltswoche am Mittwoch traditionell einen Schlagabtausch über die Politik der Bundesregierung. Anlass für die Generaldebatte ist der Einzeletat des Kanzleramts.

Angela Merkel hat sich in der Generaldebatte auch für einen Fortbestand der großen Koalition bis zum Ende der Wahlperiode ausgesprochen. Es sei sehr viel angefangen worden, vieles müsse aber noch weitergemacht werden, sagte sie am Mittwoch. „Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten, meine persönliche Meinung. Ich bin dabei.“

Das Regierungsbündnis aus Union und SPD hatte sich in seiner Halbzeitbilanz zuletzt ein gutes Zeugnis ausgestellt - nach dem Motto: Viel erreicht und noch viel vor. Nicht nur die Opposition sieht das aber völlig anders. So läuft derzeit der Mitgliederentscheid in der SPD über den Parteivorsitz. An diesem Samstag soll feststehen, ob die Groko-Befürworter Klara Geywitz und Olaf Scholz oder die Kritiker der großen Koalition, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, das künftige Vorsitzendenduo sein sollen.