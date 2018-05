Generaldebatte: Angela Merkel verteidigt wachsenden Wehretat

Berlin Erstmals hat die AfD eine Generalaussprache im Bundestag eröffnet und gleich für einen Eklat gesorgt. Die Kanzlerin ließ sich davon aber nicht beirren - und verteidigte den wachsenden Wehretat.

Große Koalition will Bürger entlasten

Am Dienstag hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Bundeshaushalt bereits gegen massive Kritik von AfD, FDP, Grünen und Linken in den Bundestag eingebracht. Bei den Ausgaben von 341 Milliarden Euro ist der Etat für Arbeit und Soziales mit 139,8 Milliarden Euro der größte Posten. Bis Anfang Juli soll der Bundestag das Zahlenwerk beschließen - in der Regel wird er noch in den Parlamentsberatungen verändert.