„Nicht allgemein verständlich“ : Bundesfrauenministerin will kein Gendersternchen in offizieller Kommunikation

Bundesfrauenministerin will kein Gendersternchen in offizieller Kommunikation

Berlin Aus Sicht von Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht (SPD) sollen einem Medienbericht zufolge Ministerien, Kanzleramt und alle obersten Bundesbehörden auf das Gendersternchen verzichten.

Dasselbe gelte auch für den Binnendoppelpunkt, den Binnenunterstrich, das große Binnen-I oder das Trema, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet. „Sonderzeichen als Wortbestandteile in der offiziellen Kommunikation“ seien „nicht zu verwenden“, heißt es demnach in einer Empfehlung des Frauenministeriums zur geschlechtergerechten Sprache in der Bundesverwaltung.