Gender Gap Report 2022 : Deutschland verbessert sich bei der Gleichstellung von Frauen

Cologny Im Gender-Gap-Report 2022 rückt Deutschland um eine Stelle auf Platz 10 vor - ein Rekord für die Bundesrepublik. Hintergrund sind mehr Frauen in der Politik. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Ungleichheit dagegen größer denn je.

Deutschland hat in einer Rangliste zur Geschlechtergleichstellung den höchsten Wert seit Beginn der Betrachtung vor 16 Jahren erreicht. Zu verdanken ist das vor allem der wachsenden politischen Teilhabe von Frauen, wie am Mittwoch aus einem Bericht der Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) hervorgeht. Das WEF betrachtet die Bereiche Wirtschaft, Bildung , Gesundheit und Politik.

Deutschland landet im Gender-Gap-Report 2022 auf Platz 10, eine Stelle besser als im vergangenen Jahr. Auf den ersten Plätzen liegen wie zuvor Island, Finnland, Norwegen und Neuseeland. Einen besonderen Ruck gab es in Deutschland bei der politischen Teilhabe, wie das WEF berichtet. Der Wert für den Anteil von Frauen in Führungspositionen in den letzten 50 Jahren sei der vierthöchste in Europa, sagte ein WEF-Sprecher.