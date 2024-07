Gen Z und die Politik Die Verantwortung ist angsteinflößend

Diese Aussicht kann nahezu lähmend wirken. Der Druck und die damit einhergehende Verantwortung sind, milde gesagt, angsteinflößend. Und das in vielerlei Hinsicht. Viele junge Menschen verfolgen die Nachrichten genau und versuchen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu engagieren. Dennoch fühlt es sich so an, als sei es nie genug. Die Probleme sind riesig: In Europa tobt ein Krieg, der Klimawandel schreitet voran, rechtsextreme Parteien haben Zulauf, in den Niederlanden regiert ein Rechtsbündnis, in Frankreich liegt Le Pen in den Umfragen vorn.