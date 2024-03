Institute prognostizieren nur 0,1 Prozent Wachstum „Die deutsche Wirtschaft ist angeschlagen“

Die Institute sehen zudem in der „Politikunsicherheit“ eine Ursache für die geringe Investitionstätigkeit. Deutliche Kritik üben die Ökonomen am Hin und Her von Förderprogrammen und Subventionsentscheidungen der Regierung mal für die eine, mal für die andere neue Investition. Statt dieser erratischen Politik brauche die Wirtschaft verlässliche, allgemeine Rahmenbedingungen, um langfristig planen zu können. So sollte die Bundesregierung bei der weiter notwendigen Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität auf das Instrument der CO 2 -Bepreisung vertrauen und für alle klar und eindeutig festlegen, wie der CO 2 -Preis in den kommenden Jahren steigen wird. Für unsichere Rahmenbedingungen sei aber nicht allein die aktuelle Ampel-Regierung, sondern auch Vorgänger-Regierungen verantwortlich, sagte Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).