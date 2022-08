Finanzminister plant „Bundesfinanzkriminalamt“ gegen Geldwäsche : Christian Lindner auf dem richtigen Weg

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Foto: dpa/Christophe Gateau

Meinung Wenn ein Liberaler eine neue Bundesbehörde mit viel teurem Personal aus dem Boden stampfen will, muss die Not groß sein. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will genau das tun – und mit völlig neuen Institutionen die grassierende Geldwäsche in Deutschland effektiver bekämpfen. Der Ansatz ist richtig.