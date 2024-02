Nach Geheimtreffen in Potsdam Die Neue Rechte und der Düsseldorfer Zahnarzt

Doch wie passt der Düsseldorfer Zahnarzt in diese Runde? Ein Mann, der seit fast 40 Jahren nicht mehr in den öffentlichen Verfassungsschutzberichten erwähnt wird. „Die Rollen wechseln“, erklärt das Virchow. „Der taucht so lange auf, wie er im BHJ eine führende, sichtbare Rolle spielt.“ Diese Rollen würden denn an eine neue Generation übergeben, häufig die Kinder. Man müsse sich das so vorstellen, dass Gernot Mörig als situierter Zahnarzt mit Privatpraxis danach in anderen gesellschaftlichen Kreisen verkehre. „Dann kommen Leute mit Geld, dann wird er irgendwo eingeladen, dann landet er als Lehrbeauftragter an der Uni“, so Virchow. Da ändere sich, was er für eine Organisation oder die Szene insgesamt tue. „Nämlich Kontakte herstellen, Leute gewinnen, gucken, wer in einflussreichen gesellschaftlichen Positionen ansprechbar ist. Er verschwindet von der öffentlichen Bildfläche, aber bleibt dabei.“