Persönlicher Referent Alice Weidels auch dabei AfD-Politiker und Rechtsextreme planen bei Geheimtreffen offenbar Massenausweisungen

An dem Treffen soll laut Correctiv auch der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, teilgenommen habe. Correctiv zitiert ihn mit den Worten, dass er als Privatperson bei dem Treffen war. Auch ein enger Mitarbeiter von AfD-Co-Bundessprecherin Alice Weidel, Roland Hartwig, wird in dem Artikel als Teilnehmer genannt. Der „Tagesspiegel“ hat ebenfalls über Treffen von AfD und Mitgliedern der sogenannten Identitären Bewegung in einer Potsdamer Villa berichtet.