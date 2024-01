Initiator des „Geheimplantreffens“ Düsseldorfer Zahnarzt verlor Lehrerlaubnis wegen Neonazivergangenheit

„Die Person, die damals zu uns kam, hatte selbst einen Migrationshintergrund“, erinnert sich die damalige Asta-Vorsitzende Julia Uhlig. Die Studierenden hätten sich unwohl gefühlt und um Aufklärung gebeten. „Daraufhin haben wir als Asta-Vorstand selbst recherchiert, eindeutige Belege gefunden und sind damit an die Rektorin herangetreten“, sagt Uhlig. „Damals haben wir gesagt: Sollte nichts passieren, rufen wir zu einer Demonstration auf.“ Nach Angaben der HHU hatte sich der Asta am 9. November 2018 an die Medizinische Fakultät gewandt und die Absage eines Gastvortrages am 12.11.2018 von Mörig gefordert. „Die Veranstaltung wurde noch am selben Tag seitens der Fakultät abgesagt“, so ein Sprecher der HHU. Die Fakultät habe, nachdem sich die Hinweise weiter erhärteten, „den Lehrauftrag von Herrn Mörig unverzüglich gestoppt und keine weiteren Lehraufträge mehr an Herrn Mörig vergeben“. Die Rektorin der HHU, Prof. Dr. Anja Steinbeck, habe sich persönlich bei Frau Uhlig und den Studierenden „für die wichtige Aufdeckung dieses Hintergrunds bedankt“. An die Öffentlichkeit kommuniziert wurde der Vorgang seitens der Universität damals nicht.