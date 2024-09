Mehrbelastung für Gutverdiener Das bleibt 2025 netto vom Bruttoeinkommen

Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert es immer wieder: „Mehr Netto vom Brutto“ müsse es für die Menschen geben. Doch er allein hat es nicht in der Hand. Es kommt auf zwei Stellschrauben an: die Steuerabgaben und die Sozialabgaben. Bei den Steuern soll die Belastung im neuen Jahre deutlich sinken: Lindner will die Freibeträge anheben und den Steuertarif so modernisieren, dass die Kalte Progression abgebaut wird. Damit ist gemeint, dass Beschäftigte durch Lohnerhöhungen, die beispielsweise einzig die Inflation ausgleichen, höhere Steuern zahlen müssen. Doch bei den Sozialabgaben sieht es düster aus, sie werden für viele Bürger steigen. Was unterm Strich dabei herauskommt, hat das Deutsche Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler berechnet. Die zentrale Botschaft: Für Geringverdiener gibt es meist Entlastung, Gutverdiener müssen mehr zahlen - teilweise sinkt ihr Nettoeinkommen um Hunderte Euro im Jahr.