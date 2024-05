Gegenwind für den Verteidigungsminister Pistorius darf nicht überziehen

Allerdings dürfte es auch schon mehr Erfolge des SPD-Politikers geben, wären da nicht die Widerstände in seiner eigenen Partei, die mit dem Wort „Frieden“ und nicht mit „Kriegstauglichkeit“ bei der Europawahl punkten will. Die größten Widerstände erfuhr Pistorius zuletzt aber im Bundesfinanzministerium und im Kanzleramt. Klar, Pistorius ist auch kein einfacher Kollege. Mehr als einmal hat er wichtige (und teure) Projekte nicht abgestimmt, prescht nach vorn, gefällt sich auch in der Rolle des Reservekanzlers. Und er kennt sich nach vielen Jahren in der Kommunal- und Landespolitik aus mit Verwaltung, mit Tricks bei der Gesetzgebung, um die eigenen Ziele zu erreichen. Doch jetzt spielt Pistorius in der Bundesliga und hat es mit einem Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu tun, der aus Sicht von Kritikern so ideologisch verbohrt auftritt, dass Verhandlungen kaum mehr möglich sind. Pistorius‘ Forderung, die Rüstungsausgaben verfassungsrechtlich höherwertig als die Schuldenbremse zu bewerten und von der Regelung auszunehmen, ist bei Liberalen nicht nur auf taube Ohren, sondern auch auf lauten Spott gestoßen.