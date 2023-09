Migration inach Europa Vor allem Syrer und Afghanen flüchten über Mittelmeer in die EU

Die meisten Geflüchteten kommen nach EU-Angaben weiter über das Mittelmeer und die Balkanroute nach Europa. Es handle sich vor allem um syrische und afghanische Staatsangehörige, sagte die Sprecherin der EU-Kommission, Anitta Hipper, am Donnerstag in Brüssel. Am Dienstag hatte die Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) aktuelle Zahlen vorgelegt, wonach über eine halbe Million Menschen in der ersten Jahreshälfte 2023 einen Asylantrag in den EU-Staaten sowie Norwegen und der Schweiz gestellt haben.