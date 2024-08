Gefangenenaustausch mit Russland Ein historischer Deal und seine Folgen

Der als Tiergarten-Mörder bekannt gewordene Mann wurde nun erstmals offiziell vom Kreml als Agent des russischen Geheimdienstes enthüllt – was zuvor stets angenommen worden war. „Krassikow ist ein Mitglied des FSB“, sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Krassikow bei dessen Ankunft in der Nacht am Flughafen kurz umarmt, ihnen wird ein enges Vertrauensverhältnis nachgesagt. Bei dem Austausch waren unter anderen der US-Reporter Evan Gershkovich und mehrere russische Oppositionspolitiker freigelassen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kam dabei nach US-Angaben eine entscheidende Rolle zu.