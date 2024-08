Bitterer Beigeschmack Deutschland hat beim Gefangenenaustausch den höchsten Preis bezahlt

Für einen bitteren Beigeschmack sorgten wiederum die Szenen am Moskauer Flughafen. Dort empfing der russische Präsident Wladimir Putin die Freigelassenen feierlich. Als erster aus dem Flugzeug stieg ausgerechnet der Tiergartenmörder Wadim Krassikow, den Putin zur Begrüßung sogar umarmte. Der Mord an einem Georgier tschetschenischer Abstammung im Berliner Tiergarten, den Russland als Staatsfeind sah, hatte seinerzeit hohe Wellen in Deutschland geschlagen. Krassikow war dafür Ende 2021 vom Berliner Kammergericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Von der Strafe saß er wegen seiner nun vorzeitigen Freilassung allerdings nur knapp fünf Jahre ab.