Gefährliches Virus: Afrikanische Schweinepest bedroht  Fleischexporte nach China

Die Afrikanische Schweinepest ist aus Polen kurz vor der deutschen Grenze angekommen. Landwirtschaftsministerin Klöckner hat angekündigt, die Schutzmaßnahmen zu intensivieren.

Eine bedeutende Gefahrenquelle für die Übertragung sind neben infizierten Tieren auch Fleischprodukte, die das Virus enthalten. Klöckner sagte, der Zoll führe in Kooperation mit den Veterinärbehörden verstärkt Kontrollen des persönlichen Reisegepäcks an Flughäfen durch - risikoorientiert mit Fokus auf die von der Afrikanischen Schweinepest betroffenen Ländern. Außer in Polen wurde das Virus im Baltikum, in Belgien, Bulgarien, Rumänien und in der Ukraine nachgewiesen. „In den vergangenen drei Jahren konnten so jährlich zirka 10.000 bis 15.000 Kilogramm Lebensmittel beschlagnahmt werden“, betonte Klöckner. Die Regierung habe über 500.000 mehrsprachige Informationsmaterialien an diejenigen verteilt, die häufig zwischen von dem Virus betroffenen Ländern und Deutschland reisen. „Wir richten uns gezielt an Jäger, Landwirte, Pflegekräfte, die Bundeswehr, Fernfahrer sowie an Reisende durch Auslagen der Materialien in Zügen oder durch Plakate auf Raststätten“, erklärte Klöckner. Seit 2018 seien für Prävention und Schutz vor der Schweinepest 304.000 Euro ausgegeben worden.