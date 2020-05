Gedenken zum 8. Mai : Appelle zum Einsatz für den Frieden am Tag der Befreiung

Berlin Vor 75 endete der Zweite Weltkrieg. Zum Gedenken an den Tag der Befreiung ruft Bundestagspräsident Schäuble zur einer Stärkung Europas und einer Wertschätzung von Frieden und Demokratie auf.

Es zeige sich immer wieder, „wie zerbrechlich alles ist“, so der Bundestagspräsident. „Das gilt in einem so historischen Abgrund und wir erleben es in der Banalität unseres Alltags. Ein kleines Detail der Pandemie zeigt es: Von Hamsterkäufen war Jahrzehnte nicht die Rede – und plötzlich horten alle Toilettenpapier.“