Linke will Mieter besser vor Folgekosten schützen : Bund verdreifacht Fördergeld für Wohnungsbestand

Linke will Mieter besser vor Folgekosten schützen

Exklusiv Berlin Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bundesförderung der energetischen Gebäudesanierung nach Amtsantritt neu ausgerichtet. Mehr Fördergeld sollte in den Gebäudebestand, weniger in den Neubau fließen. Das zeigt bereits erste Wirkungen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) nach seinem Amtsantritt Ende 2021 neu ausgerichtet, um mehr Fördergeld in die Sanierung des Gebäudebestandes zu lenken. Er ist für etwa ein Drittel des Endenergieverbrauchs und 30 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ohne die drastische Steigerung der Gebäudesanierungen werden die ehrgeizigen Klimaziele nicht erreicht. Zuvor war ein Großteil der Förderung in den Neubau und in den nicht mehr zielkonformen Standard Effizienzhaus (EH) 55 geflossen. Der massive Ansturm auf die Fördermittel im Neubau führte dazu, dass Habeck diese Förderung im Januar 2022 gestoppt und mit strengeren Kriterien im April 2022 wieder aufgenommen hatte. Allerdings reicht auch die Neuausrichtung nicht aus, weshalb die Regierung ein weiteres Sofortprogramm plant.