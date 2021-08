Tarifkonflikt zwischen GDL und Bahn : Noch mehr Bahnstreiks?

Frankfurt am Main Im Streit um die Lohnerhöhungen bei den Lokführern sind die Fronten zwischen Bahn und GDL verhärtet. Am Nachmittag soll GDL-Chef Claus Weselsky bekannt geben, ob es zu weiteren Streiks kommen wird.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will am Montagnachmittag über ihr weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn informieren. Um 17.00 Uhr soll es eine Pressekonferenz mit GDL-Chef Claus Weselsky geben, erklärte die GDL am Montag. In den vergangenen Wochen hatte es in dem noch ungelösten Tarifstreit bereits zwei Streikrunden der Gewerkschaft gegeben, die Fronten sind weiter verhärtet.