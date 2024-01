GDL-Chef Claus Weselsky „Die Öffentlichkeit wird veralbert. Deswegen die harte Haltung“

Weselsky Es ist unverfroren, die Rechte der Arbeitnehmer beschneiden zu wollen, weil sie für bessere Arbeitszeiten und ein höheres Einkommen kämpfen. Wenn gerade die Union darüber nachdenkt, ist das zugleich bezeichnend. Denn es war die CDU, die die Bahn im Privatisierungswahn mit heruntergewirtschaftet hat. Die Union hat zu verantworten, was aus der Eisenbahn geworden ist. Ein marodes Unternehmen, das nicht in der Lage ist, seine Kunden pünktlich an die Zielorte zu bringen. Dafür sind nicht die Arbeitnehmer verantwortlich.